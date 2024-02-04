Річ у тім, що українська співачка вийшла на сцену Нацвідбору в стриманому вбранні без сценічного гриму та зачіски. Схожий виступ та аутфіт був у Леді Гаги на церемонії вручення премії Оскар у 2023 році.

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Тіну Кароль на Нацвідборі порівнюють з Леді Гагою

На сцену конкурсу виконавиця вийшла без концертного макіяжу, складних зачісок та екстравагантного вбрання. Так вона заспівала зворушливий трек "Троянди", який розповідає про глибокі почуття, що віддзеркалюють соціальну драму сьогодення.

Для свого виступу Тіна обрала широкі джинси прямого крою, чорну кофту та накидку в тон. Щодо аксесуарів, то виконавиця прикрасила волосся обручем, акуратно зібравши пасма у пучок.

Хотілось сконцентрувати увагу лише на пронизливому вокалі та глибокому сенсі пісні,

– поділилася знаменитість.

Цікаво, що під час виступу Тіни Кароль сцена була без декорацій. Співачка та її команда зачаровували публіку на сцені, яка освітлювалася лише прожекторами, що створювали особливу атмосферу.

Яким був виступ Леді Гаги на Оскарі-2023

Минулого року на сцену кінопремії знаменитість вийшла у футболці, порваних джинсах і без макіяжу. У такому образі вона виконала пісню Hold my hand, яка стала саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".

Що цікаво, перед цим співачка виходила до папараці в розкішній сукні від Versace, яку підкреслило вишукане намисто. Вона доповнила свій образ яскравою червоною помадою.