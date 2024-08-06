Не хоче ділитись особистим: Тіна Кароль висловилась про майбутнє заміжжя
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль відповіла на запитання, що стосувалось її можливого майбутнього заміжжя. Співачка зізналась, що не хотіла б, аби публіка про це знала.
Українська співачка Тіна Кароль відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Одне з таких питань стосувалось заміжжя артистки.
До слова Тіна Кароль показалась у таборі військового вишколу: фото співачки у формі
У виконавиці запитали, чи розповість вона публіці, якщо знову вийде заміж. Тіна лаконічно відповіла, що ні.
Тіна Кароль про заміжжя / Фото з інстаграм-сторіз
Цікаво, що раніше Тіна Кароль несподівано зізналась, що хоче стати мамою вдруге. Так вона спростувала чутки, що вживає препарат для схуднення.
Тіна Кароль вийшла заміж у 2008 році за продюсера Євгена Огіра. У січні вони таємно розписалися, а 15 червня повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У листопаді 2008 року в подружжя народився син Веніамін. Євген Огір помер у 2013 році після боротьби з онкологічним захворюванням.