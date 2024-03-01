У композиції "З тобою" виконавиця вкотре заспівала про найщиріше та найзворушливіше почуття – кохання.
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Тіна Кароль випустила трек і кліп "З тобою"
У кліпі на пісню Кароль спокусливо позувала перед екраном комп'ютера, лежачи на ліжку в обтислій чорній сукні. Волосся вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з акцентною червоною помадою на губах.
Трек "З тобою" акцентує на настрої весняного кохання. Кожна фраза наповнена викликом і пристрастю.
Ця пісня схожа на фотографію, яка завжди збереже мої почуття, але тільки я про них буду знати,
– каже Тіна.
Кароль також є авторкою музики й тексту. А ноти блюзу, пристрасного вокалу роблять нову композицію дуже впізнаваною та характерною.
Тіна Кароль – "З тобою": дивіться відео онлайн
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