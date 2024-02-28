Цікаво, що у відеороботі на трек можна побачити стриптизерку, яка дає приватне шоу Волошину. Виявляється, це не випадково.

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Волошин випустив новий трек про нещасне кохання

У шанувальників виконавця виникли припущення, що ця пісня була написана під впливом нещодавнього розриву блогера зі співачкою Анною Трінчер. Однак артист спростував ці твердження.

Це історія мого знайомого, який був у стосунках з дівчиною, яку неймовірно кохав, але дізнався, що вона працює стриптизеркою. Він тривалий час вагався, чи варто продовжувати ці стосунки, але через деякий час нарешті зрозумів, що не може бути з дівчиною, яка його обманювала, і вирішив поставити крапку, хоча продовжував кохати її,

– зізнався виконавець.

Voloshyn – "Пазли": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відеороботою на трек слухачі залишили різні коментарі. Так, були користувачі, які похвалили співака за круту пісню, інші ж – засудили кліп. Водночас більшість відгуків на "Пазли" позитивні.