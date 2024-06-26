Тіна зазначила, що зробила це для того, щоб разом поспівати. Співачка навіть поділилася відео цього зворушливого моменту у своїх соціальних мережах.
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Так, щоб зберегти інтригу, Кароль одягнула плащ з капюшоном, який дозволив їй змішатися з натовпом глядачів. Артистка підкралася до самої сцени, де виступав Shumei. У момент, коли Олег помітив Тіну, на його обличчі читалися неприхований захват від несподіваної появи зіркової колеги. Далі виконавиця піднялася на сцену, і дует вразив публіку своїм виступом. Глядачі були в захваті від такого неочікуваного повороту подій на концерті.
Що відомо про співпрацю Тіни Кароль та Shumei
- Олег Шумей, родом з Долини Івано-Франківської області, здобув популярність завдяки переспіву пісні "Біля тополі". Його версія не лише потрапила до топ-100 Apple Music Україна, але й зібрала понад 25 мільйонів переглядів на ютубі.
- Співпраця з Тіною розпочалася з кавер-версії її хіта "Выше облаков" у виконанні Shumei. Прем'єра цієї композиції відбулася під час сольного концерту Кароль у палаці "Україна" і миттєво стала вірусною в інтернеті.
- 12 квітня 2024 року вийшов реліз вже їхнього спільного треку "Стерва". За словами співачки, ця композиція розповідає про пристрасне кохання, яке є основою міцних і справжніх стосунків.
- Нещодавно Shumei став учасником музичного проєкту Тіни Кароль "Дім Звукозапису". У третьому випуску він виконав трек Володимира Івасюка "У долі своя весна" у супроводі симфонічного оркестру, надавши їй сучасного звучання.