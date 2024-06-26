Тіна зазначила, що зробила це для того, щоб разом поспівати. Співачка навіть поділилася відео цього зворушливого моменту у своїх соціальних мережах.

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Так, щоб зберегти інтригу, Кароль одягнула плащ з капюшоном, який дозволив їй змішатися з натовпом глядачів. Артистка підкралася до самої сцени, де виступав Shumei. У момент, коли Олег помітив Тіну, на його обличчі читалися неприхований захват від несподіваної появи зіркової колеги. Далі виконавиця піднялася на сцену, і дует вразив публіку своїм виступом. Глядачі були в захваті від такого неочікуваного повороту подій на концерті.

Що відомо про співпрацю Тіни Кароль та Shumei