Тина отметила, что сделала это для того, чтобы вместе попеть. Певица даже поделилась видео этого трогательного момента в своих социальных сетях.
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Так, чтобы сохранить интригу, Кароль надела плащ с капюшоном, который позволил ей смешаться с толпой зрителей. Артистка подкралась к самой сцене, где выступал Shumei. В момент, когда Олег заметил Тину, на его лице читались нескрываемый восторг от неожиданного появления звездной коллеги. Далее исполнительница поднялась на сцену, и дуэт поразил публику своим выступлением. Зрители были в восторге от такого неожиданного поворота событий на концерте.
Что известно о сотрудничестве Тины Кароль и Shumei
- Олег Шумей, родом из Долины Ивано-Франковской области, получил известность благодаря перепеву песни "Біля тополі". Его версия не только попала в топ-100 Apple Music Украина, но и собрала более 25 миллионов просмотров на ютубе.
- Сотрудничество с Тиной началось с кавер-версии ее хита "Выше облаков" в исполнении Shumei. Премьера этой композиции произошла во время сольного концерта Кароль во дворце "Украина" и мгновенно стала вирусной в интернете.
- 12 апреля 2024 года состоялся релиз уже их совместного трека "Стерва". По словам певицы, эта композиция рассказывает о страстной любви, которая является основой крепких и настоящих отношений.
- Недавно Shumei стал участником музыкального проекта Тины Кароль "Дом Звукозаписи". В третьем выпуске он исполнил трек Владимира Ивасюка "У судьбы своя весна" в сопровождении симфонического оркестра, придав ей современное звучание.