Каждое воскресенье в украинских городах проходят акции в поддержку военнопленных бойцов "Азова". 28 июля, в день второй годовщины теракта в Еленовке, на акцию в Киеве пришло невероятное количество людей.

Важно Должны требовать наказания, – украинские звезды эмоционально вспомнили о теракте в Еленовке

Тина Кароль и ее сын Вениамин также пришли поддержать военнопленных, почтить погибших и напомнить о теракте, который произошел в ночь с 28 на 29 июля.

Артистка и ее сын держали в руках плакаты с надписями "Free Azov" и "Азов – символ нации".

Тина Кароль с сыном на акции в поддержку военнопленных: видео

Напомним, ночью 28 июля 2022 года оккупанты взорвали барак в колонии, где находились пленные азовцы. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 – получили ранения. Раненые выносили тела собратьев, тогда как оккупанты оставляли умирать тех, кого можно было спасти. Теракт в Еленовке является абсолютным преступлением и нарушением любых возможных правил ведения войны.

Акции в поддержку военнопленных посещали ранее и другие украинские звезды. Среди них певцы Владимир Дантес и Монатик, Рамина.