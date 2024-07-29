Каждое воскресенье в украинских городах проходят акции в поддержку военнопленных бойцов "Азова". 28 июля, в день второй годовщины теракта в Еленовке, на акцию в Киеве пришло невероятное количество людей.
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Тина Кароль и ее сын Вениамин также пришли поддержать военнопленных, почтить погибших и напомнить о теракте, который произошел в ночь с 28 на 29 июля.
Артистка и ее сын держали в руках плакаты с надписями "Free Azov" и "Азов – символ нации".
Тина Кароль с сыном на акции в поддержку военнопленных: видео
Акции в поддержку военнопленных посещали ранее и другие украинские звезды. Среди них певцы Владимир Дантес и Монатик, Рамина.