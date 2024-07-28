Співаки, блогери, актори й інші знаменитості у своїх соцмережах нагадали світові про жорстокий злочин росіян. Вони вчергове прокоментували цинізм росіян та закликали українців не мовчати про злочини Росії.
Не пропустіть Майже 2 роки немає жодної інформації: чому важливо нагадувати про трагедію в Оленівці
Так, alyona alyona виставила сторіс, де згадала про другу річницю теракту в Оленівці. Крім того, вона попросила долучатися до акцій підтримки військовополонених гарнізону "Маріуполь" в різних містах України.
alyona alyona нагадала світові про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Телеведучий Григорій Решетник висловив світлу пам'ять усім загиблим.
Ми маємо кричати на весь світ та вимагати покарання,
– підкреслив шоумен.
Григорій Решетник нагадав світові про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Дружина телеведучого також виставила сторіс про трагедію, яку здійснили росіяни в Оленівці. Вона навіть пригадала свої емоції, коли дізналася про теракт у 2022 році.
Пам'ятаю досі, коли прочитала новини й не повірила. Вчергове не повірила своїм очам,
– зізналася Христина Решетник.
Вона наголосила, що ми не можемо допустити, щоб росіяни уникнули покарання.
Христина Решетник згадала про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тіна Кароль, Володимир Дантес, Христина Соловій та інші артист також нагадали світові про теракт в Оленівці.
Українські зірки згадали про теракт в Оленівці / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про теракт в Оленівці
- Внаслідок цього російського злочину загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За даними Офісу генерального прокурора України, для здійснення удару по Оленівці був використаний реактивний термобаричний гранатомет.
- Відомо, що міжнародне видання Associated Press провело власне розслідування, опитавши вцілілих, слідчих та родини загиблих. Висновок журналістів однозначний: усі докази вказують на відповідальність Росії за цей злочин. Крім того, AP отримало доступ до внутрішнього аналізу ООН, який підтверджує цю версію.
- Попри очевидні факти, Росія не лише заперечує свою причетність до теракту в Оленівці, але й активно перешкоджає проведенню незалежного міжнародного розслідування цієї трагедії.