Тіна Кароль зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль відповіла на питання шанувальників щодо її бажання повторно взяти участь у Євробаченні. Водночас артистка розповіла про кредит, який їй довелося взяти, щоб мати змогу виступити на конкурсі.
Тіна брала участь у Євробаченні у 2006 році, яке проходило в Греції. Тоді співачка посіла сьоме місце з піснею Show me your love.
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Чи хоче Кароль знову представити Україну на Євробаченні
Виконавиця поділилася, що таки має бажання повторно взяти участь у Євробаченні. Водночас вона зізналася, що впевнена у своїх силах та зможе гідно представити Україну на конкурсі. Втім, артистка розповіла, що участь у Євробачення у 2006 році – це була ідея її продюсерів.
Так, я б хотіла поїхати. Це крутий драйв, тонус і я знаю, що я можу. Я знаю, що я інша. І коли я їхала на Євробачення – це не зовсім була моя ідея. У мене були продюсери і ніхто не питав ніколи, але насправді у мене дуже тяжка закулісна доля виступу на Євробаченні,
– підкреслила Кароль.
До того ж Тіна розповіла про наслідки, які принесла їй участь у пісенному конкурсі. Річ у тім, що артистці довелося взяти фінансовий кредит, який вона сплачувала протягом тривалого часу.
Так, за словами Кароль, брати участь у Євробаченні не треба. Співачка навчилася на своїх помилках і тепер має бажання представити Україну на конкурсі вдруге.
Це був другий рік моєї популярності після "Нової хвилі" і я мало що розуміла взагалі, які люди можуть бути підступними. Брати участь у відбірковому турі – це півбіди, на той момент це було ок, це моє завдання. А все, що сталося потім – вкрай тяжке і я розхльобувала це ще багато років,
– зізналася Тіна.
Незважаючи на дещо негативний досвід, Кароль зазначила, що, можливо, таки подасть заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення. Втім, наразі вона планує ще випустити кілька хітів.
Що відомо про участь Кароль на Євробачення
- У березні 2006 році Тіна перемогла Нацвідборі конкурсу "Ти – зірка". А вже у травні того ж року представила Україну на Євробаченні.
- Конкурс проходив в Афінах, у Греції. Там Кароль виконала на великій сцені пісню Show me your love. За результатами голосування, співачка посіла сьоме місце у фіналі.
- У травні 2023 року, коли Євробачення проводила Україна у Великій Британії, Тіна виступила у фіналі конкурсу. Вона вийшла на сцену під час параду прапорів країн-фіналісток, де виконала хіт Show me your love. Під час виступу артистка була вдягнена у сукню українського дизайнера Івана Фролова.