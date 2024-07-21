Найцінніша підтримка, – син Тіни Кароль вперше за довгий час приїхав з Британії в Україну

Тіна Кароль доволі рідко проводить час зі своїм сином Веніаміном через те, що хлопець наразі навчається у Великій Британії. Водночас під час літніх канікул юнак приїхав в Україну, де проводить час з мамою.

Так, співачка показала, як вони розважились у Львівській області. 15-річний хлопець приїхав підтримати зіркову маму перед її виступом.

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Тіна Кароль 20 липня виступила у SIRKA CAMP в Новояворівську, що біля Львова. Водночас перед концертом знаменитість провела час з сином. Зокрема, вони разом з Веніаміном покаталися на водних скутерах. Виконавиця поділилася цими щасливими моментами в соціальних мережах

Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові,

– наголосила співачка.

Фанати були в захваті від спільних кадрів матері та сина, відзначаючи, як виріс і змужнів Веніамін. Багато хто звернув увагу на його схожість з покійним батьком, продюсером Євгеном Огіром.

"Веня такий доросли та такий красунчик";

"Докази того, що від кохання народжуються гарні діти";

"От і все, синочок вищий мами став. Захист мамин";

"Капець як Веня схожий на Євгена";

"Які гарні мама та син";

"Як же він виріс, чому час йде так швидко";

"Ну які гарні, Веня такий дорослий вже".

Зауважимо, раніше українська акторка Ксенія Мішина разом із сином провела три тижні, подорожуючи Сполученими Штатами. Зірка поділилася своїми враженнями від поїздки. Вона розповіла, що відчула справжній дух свободи й помітила, як усі навколо усміхаються, навіть якщо це лише задля етикету. Водночас Ксенія відзначила високі ціни, швидкий темп життя, якісний сервіс, але також звернула увагу на проблеми з громадським транспортом у деяких місцях.