Show 24 розповість про те, де цього літа відпочивають українські зірки. І хто з них вирішує залишатися в рідній країні, а хто досліджує закордоння.
До слова Акторка Анна Саліванчук серйозно травмувалася на відпочинку: фото біля лікарні
Оля Полякова
Українська співачка поїхала в закордонну відпустку в Монако, де зустрілась з подругою. Вони відвідують пляж і басейн та роблять фото у капелюхах й купальниках. Артистка не забуває і про щоденні тренування.
Ксенія Мішина
Акторка разом з сином упродовж трьох тижнів подорожувала Сполученими Штатами. За цей час вона поділилась, що відчула справжній дух свободи й помітила, як всі навколо усміхаються, навіть якщо це лише задля етикету. Але й відзначила високі ціни, швидкість, сервіс і відсутність транспортних сполучень.
Побувавши в одній із провідних світових країн, побачивши рівень прогресу та інновацій, мені стало дивно усвідомлювати, що наш ворог не соромиться претендувати на входження до списку хедлайнерів, з такими примітивними смислами і такими ж примітивними штатами,
– зауважила зірка.
Наталка Денисенко
Акторка з сином теж відправилась на відпочинок за кордон. Вона обрала Анталію в Туреччині, де поселилась у 5 зірковому готелі.
Вчора стався перший день відпочинку з синочком, і я дякую всесвіту, що любить мене всіма зручними йому способами,
– написала Денисенко.
Сергій Танчинець
Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разом з коханою Юліаною відправився на відпочинок у Карпати. Вони кілька днів провели в Буковелі.
Катерина Репяхова
Дружина Віктора Павліка кілька тижнів провела в Ізраїлі разом з сином та мамою. Блогерка часто їздить на відпочинок саме туди, адже дуже любить цю країну, крім того, там живе її сестра.
Надя Дорофєєва
На кілька днів співачка завітала у село "Великий Кут", де раніше минало її кожне літо з сім'єю.
Анна Саліванчук
Акторка багато подорожує та відпочиває з дітьми на морі у Греції.
Вперше я обрала себе, дітей і відпочинок! Вперше я відмовилась від ролі в серіалі і поїхала з дітьми на море,
– поділилась зірка.