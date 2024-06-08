Тіна Кароль показала бюджетний образ сукні Zara: фото з заміського будинку
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль здивувала бюджетним образом. Вона зробила селфі та показала свій заміський котедж на тлі саду.
Українська виконавиця Тіна Кароль поділилась з шанувальниками домашніми буденними фото. Зірка показалася у своєму маєтку.
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Тіна Кароль зробила селфі у дзеркалі у своєму будинку. На тлі виднівся її гардероб та валіза. Співачка позувала в атласній сукні ніжно-рожевого кольору на зав'язках та з вирізом. Бюджетне вбрання від Zara коштувало їй 1449 гривень.
Артистка розпустила біляве волосся та вклала його локонами. Образ зірки доповнював легкий макіяж.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Також Тіна Кароль продемонструвала, як виглядає частина саду на території її маєтку. Це арка з червоних троянд, усередині якої розміщений білий столик та стільці.
Маєток Тіни Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Де живе Тіна Кароль
- Тіна Кароль живе у розкішному особняку у селі Зазим'я, що під Києвом. На його території є 3-поверховий котедж (з окремою гардеробною та ігровою кімнатою), спортзал, сад і лаунж-зона, город і розарій. Цей будинок зірці подарував покійний чоловік Євген Огір, однак вона самостійно займалась завершенням будівництва.
- На першому поверсі розташована простора кухня з вітражними вікнами. Вона виконана у мінімалістичному стилі й світлих відтінках. Третій поверх – це територія самої Тіни Кароль. Там є розкішний білий рояль, який стоїть в центрі. Також там розміщена ванна кімната та велика гардеробна.
- Син Тіни Кароль Веніамін має власний поверх у будинку. Там є його спальня, ігрова кімната та вбиральня. Та зараз він мешкає у Великій Британії.