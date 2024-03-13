Тімур Мірошниченко зізнався, скільки витрачає на утримання трьох дітей

Тімур Мірошниченко, який разом із дружиною Інною виховує двох синів та доньку, розповів, наскільки дорого бути багатодітним батьком. Зокрема, він зізнався, на що здебільшого витрачає кошти.

З'ясувалося, що це приватний дитячий садок та послуги няні. Крім того, шоумен поділився, чи економить на дітях.

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Скільки Мірошниченки витрачають на утримання дітей

Телеведучий зізнався, що це дуже багато. Зокрема й тому, що їхні троє дітей ходять в приватний садок.

Можна було б зекономити певну суму коштів на садочку, але я втрачаю потенційний час, коли можу працювати,

– підкреслив шоумен.

Він додав, що у них також є няня, яка допомагає доглядати за дітьми, коли Тімур з Інною працюють. Водночас точну суму, яку родина Мірошниченків витрачає на дітей у місяць, ведучий вирішив не розголошувати.

Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн

Що відомо про родину Мірошниченків

Тімур та Інна одружилися у 2018 році.

Їх сім'я розширилася, коли в червні народилася донька Мія, а через два роки – син Марко.

Водночас в липні 2023 року Мірошниченки всиновили ще одну дитину – 2-річного хлопчика Марселя.

Зіркові батьки розповідали, що малюк має деякі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі діагностували в нього гастрошизис, тобто, відсутність черевної стінки.

Живота не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра і м'язи тріснули, через те, що органи занадто швидко розвивалися. Усе випало і далі розвивалося просто в плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині,

– розповідала дружина телеведучого.