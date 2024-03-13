Выяснилось, что это частный детский сад и услуги няни. Кроме того, шоумен поделился, экономит ли на детях.

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Сколько Мирошниченки тратят на содержание детей

Телеведущий признался, что это очень много. В том числе и потому, что их трое детей ходят в частный садик.

Можно было бы сэкономить определенную сумму средств на садике, но я теряю потенциальное время, когда могу работать,

– подчеркнул шоумен.

Он добавил, что у них также есть няня, которая помогает ухаживать за детьми, когда Тимур с Инной работают. В то же время точную сумму, которую семья Мирошниченко тратит на детей в месяц, ведущий решил не разглашать.

Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Что известно о семье Мирошниченко

Тимур и Инна поженились в 2018 году.

Их семья расширилась, когда в июне родилась дочь Мия, а через два года – сын Марко.

В то же время в июле 2023 года Мирошниченки усыновили еще одного ребенка – 2-летнего мальчика Марселя. Впоследствии звездные родители рассказывали, что малыш имеет некоторые проблемы со здоровьем. В частности, врачи диагностировали у него гастрошизис, то есть, отсутствие брюшной стенки.

Живота не было. На пятом месяце беременности кожа и мышцы треснули, из-за того, что органы слишком быстро развивались. Все выпало и дальше развивалось просто в плаценте. И когда он родился, у него органы были снаружи, не внутри,

– рассказывала жена телеведущего.