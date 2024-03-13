З'ясувалося, що це приватний дитячий садок та послуги няні. Крім того, шоумен поділився, чи економить на дітях.

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Скільки Мірошниченки витрачають на утримання дітей

Телеведучий зізнався, що це дуже багато. Зокрема й тому, що їхні троє дітей ходять в приватний садок.

Можна було б зекономити певну суму коштів на садочку, але я втрачаю потенційний час, коли можу працювати,

– підкреслив шоумен.

Він додав, що у них також є няня, яка допомагає доглядати за дітьми, коли Тімур з Інною працюють. Водночас точну суму, яку родина Мірошниченків витрачає на дітей у місяць, ведучий вирішив не розголошувати.

Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн

Що відомо про родину Мірошниченків

Тімур та Інна одружилися у 2018 році.

Їх сім'я розширилася, коли в червні народилася донька Мія, а через два роки – син Марко.

Водночас в липні 2023 року Мірошниченки всиновили ще одну дитину – 2-річного хлопчика Марселя.

Зіркові батьки розповідали, що малюк має деякі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі діагностували в нього гастрошизис, тобто, відсутність черевної стінки.

Живота не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра і м'язи тріснули, через те, що органи занадто швидко розвивалися. Усе випало і далі розвивалося просто в плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині,

– розповідала дружина телеведучого.