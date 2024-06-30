Мірошниченки вперше показали обличчя названої доньки та розкрили її ім'я

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна нещодавно поповнили свою родину, всиновивши другу дитину. Тепер подружжя виховує двох доньок та двох синів. Днями пара поділилася історією знайомства із дівчинкою, яку нещодавно всиновила.

До того ж вони вперше показали її обличчя публіці та розсекретили ім'я. З'ясувалося, що названу доньку Тімура та Інни Мірошниченків звуть Ангеліна.

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За словами Інни, доленосна подія відбулася 15 травня, у Міжнародний день сім'ї. Застрягнувши в заторі, жінка вирішила зателефонувати до служби у справах дітей. Несподівано для себе отримавши відповідь, вона почала переглядати анкети дітей 8-12 років. Першою їй на очі потрапила анкета дівчинки на ім'я Ангеліна.

Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш. Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім'ях". Це мене так зачепило. На наступний день я ознайомилася з анкетою і чекала на ZOOM, який ледь не розірвав наші з Тімом серденька,

– поділилася дружина шоумена.

Процес усиновлення тривав близько півтора місяця. Для того, щоб побачитись з Ангеліною Інна та Тимур долали 1600 км в один бік, втім нарешті дівчинка з ними.

Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості й терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось. Це наша Ангеліна... Я десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах і навіть більше, аби пришвидшити це. Попереду ще багато бюрократії, але все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, – сім'ю!,

– зазначила Інна.

Що відомо про друге всиновлення Інни та Тімура Мірошниченків