Інна Мірошниченко в інстаграм-сторіз розкрила перші деталі вдочеріння дитини. Також вона поділилась новими знімками.

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Дружина Тімура Мірошниченка опублікувала фото з названою донькою та показала посвідчення особи на повернення в Україну. Схоже, що вона знайшла дитину, яка потребувала батьків, за кордоном. Інні довелося пройти чималий шлях до всиновлення.

Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома!

– розповіла Інна Мірошниченко.



Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Адвокатка додала, що їх з донечкою чекають ще 7 годин дороги додому. Вона також розповіла, що дівчинці не сподобалося довго чекати на повернення.

"Ми мали піт-стоп в Кракові, бо мене дико нудить в дорозі. І доня від закладу до консульства (там пару годин їхати) 1001 раз запитала "чому так довго?". Тому маринувати дитину переїздами по 10 годин у день ми не стали. Бо якщо дві довго, то 20..." – поділилась Інна.



Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

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