Скоро нас буде вже шестеро, – Тімур та Інна Мірошниченки вчетверте стануть батьками

Подружжя Мірошниченків протягом тривалого часу намагалося всиновити дитину і розповідало шанувальникам успіхи з процесу. Пара повідомила, що їм таки вдалося досягти бажаного – тепер зірки вже згодом стануть батьками вчетверте.

Наприкінці травня ведучий жалівся на складний процес всиновлення дитини. Він скаржився на суворі обмеження, які сім'я отримала від тренерів. Втім, подружжю таки вдалося все пройти й тепер готується до поповнення в родині.

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Тімур та Інна опублікували спільне фото з дітьми. Жінка постала в білій смугастій сорочці та чорній спідниці з вирізом на нозі. Ведучий був вбраний у бежеву футболку та камуфляжні штани. Водночас сини пари одягнули шорти та футболки, а донька – фатинову сукню кольору веселки.

"Родина. На цій світлині нас п'ятеро, а зовсім скоро буде вже шестеро", – зазначила пара.

Інна Мірошниченко додала, що разом з чоловіком скоро всиновить другу дитину. Попри хейт деяких користувачів, жінка закликала слухати своє серце.

Я щаслива багатодітна мама, яка готується прийняти в сім'ю четверту дитину. Читаю інколи зараз, що ми "колекціонуємо дітей" чи "піаримося" на цьому. Завжди будуть ті, хто критикує і нав'язує своє бачення. Ідіть за покликом серця. Не за словами інших людей. Бо серце знає, чого потребує ваша душа саме зараз,

– підкреслила дружина ведучого.

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