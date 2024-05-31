Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина часто розповідали про те, що процедура всиновлення – складна і тривала. Схоже, що жодних змін у системі не відбулося.

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Шоумен поділився, що зараз всиновлення другої дитини перебуває на бюрократичному етапі. Він поскаржився на суворі обмеження, яке сім'я отримала від тренерів. Через це знайти дитину доволі складно.

Ті висновки, які написали нам на курсах, дуже складні. У тому плані, що таких дітей майже не існує. Це, звісно, для мене загадка, чому вони так зробили. Будемо шукати. Думаю, що протягом літа, сподіваюся, ми все закриємо питання,

– висловив надію Тімур Мірошниченко.

Ведучий пояснив, що після курсів усиновлювачів тренери дають рекомендацію щодо дітей, яких може усиновити людина або сім'я. Вони ж отримали дуже вузькі рамки.

"Звучить це як рекомендація, але це тільки так, суворі межі. Нам цього разу написали дуже серйозні обмеження. Ми шукаємо-шукаємо... Це має бути дитина без соціальної історії. Тобто вона не жила в дитбудинку, не пережила насилля. А насправді дуже багато дітей потрапляють в дитячий будинок саме через це. Це трохи ускладнює процес, але нічого. Ми не здаємось", – підкреслив Мірошниченко.

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