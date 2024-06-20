Наприкінці травня ведучий жалівся на складний процес всиновлення дитини. Він скаржився на суворі обмеження, які сім'я отримала від тренерів. Втім, подружжю таки вдалося все пройти й тепер готується до поповнення в родині.
Цікаво Головний герой нового "Холостяка" зізнався, чи готовий стати батьком
Тімур та Інна опублікували спільне фото з дітьми. Жінка постала в білій смугастій сорочці та чорній спідниці з вирізом на нозі. Ведучий був вбраний у бежеву футболку та камуфляжні штани. Водночас сини пари одягнули шорти та футболки, а донька – фатинову сукню кольору веселки.
"Родина. На цій світлині нас п'ятеро, а зовсім скоро буде вже шестеро", – зазначила пара.
Інна Мірошниченко додала, що разом з чоловіком скоро всиновить другу дитину. Попри хейт деяких користувачів, жінка закликала слухати своє серце.
Я щаслива багатодітна мама, яка готується прийняти в сім'ю четверту дитину. Читаю інколи зараз, що ми "колекціонуємо дітей" чи "піаримося" на цьому. Завжди будуть ті, хто критикує і нав'язує своє бачення. Ідіть за покликом серця. Не за словами інших людей. Бо серце знає, чого потребує ваша душа саме зараз,
– підкреслила дружина ведучого.
Тімур та Інна Мірошниченки всиновлять ще одну дитину: що відомо
- Плани про всиновлення дитини пара мала ще до повномасштабного вторгнення. Подружжя пройшло перші курси, за результатами яких йому дозволили взяти лише одного малюка. Вже навесні 2023-го сім'я поповнилась сином Марселем.
- Через деякий час Інна вирішила знову подати документи й пройшла курси. Згідно з отриманим сертифікатом, вона може всиновити дівчинку віком 8 – 10 років.
- Водночас порядок появи дітей має відповідати їхньому віку. Так, наступна всиновлена дитина мала б бути молодшою принаймні за Мію. Однак, тренери пішли на поступки та порушили правило через прохання Інни подарувати сім'ю старшій дівчинці.