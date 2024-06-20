Наприкінці травня ведучий жалівся на складний процес всиновлення дитини. Він скаржився на суворі обмеження, які сім'я отримала від тренерів. Втім, подружжю таки вдалося все пройти й тепер готується до поповнення в родині.

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Тімур та Інна опублікували спільне фото з дітьми. Жінка постала в білій смугастій сорочці та чорній спідниці з вирізом на нозі. Ведучий був вбраний у бежеву футболку та камуфляжні штани. Водночас сини пари одягнули шорти та футболки, а донька – фатинову сукню кольору веселки.

"Родина. На цій світлині нас п'ятеро, а зовсім скоро буде вже шестеро", – зазначила пара.

Інна Мірошниченко додала, що разом з чоловіком скоро всиновить другу дитину. Попри хейт деяких користувачів, жінка закликала слухати своє серце.

Я щаслива багатодітна мама, яка готується прийняти в сім'ю четверту дитину. Читаю інколи зараз, що ми "колекціонуємо дітей" чи "піаримося" на цьому. Завжди будуть ті, хто критикує і нав'язує своє бачення. Ідіть за покликом серця. Не за словами інших людей. Бо серце знає, чого потребує ваша душа саме зараз,

– підкреслила дружина ведучого.

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