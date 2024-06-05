Чоловік Маші Єфросиніної, який у ЗСУ, зізнався як здобув свою військову спеціальність

Тимур Хромаєв, чоловік Маші Єфросиніної, став першим героєм її нового проєкту "Квиток на Марс". Він розповів, як здобув військову спеціальність.

До того ж пара під час розмови прокоментувала чутки про їхнє нібито розлучення. Подружжя неабияк здивувалося розповсюдженим в мережі пліткам.

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Тимур запитав у своєї дружини різницю між військовою спеціалізацією та квитком. Втім, після невпевненої відповіді Маші, Хромаєв пояснив, що це одне й те саме.

Водночас свій військовий квиток він отримав ще у 1990-х роках. У ті часи чоловік навчався в університеті, де мав змогу обрати військову кафедру.

За словами Тимура, спеціальність, яку він отримав, не є актуальною. Попри це, отримані знання допомогли Хромаєву стати командиром бригади.

Тимур Хромаєв про військову спеціальність: дивіться відео онлайн

Тимур Хромаєв у ЗСУ: що відомо