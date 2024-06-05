Через службу чоловіка Маші у ЗСУ пара підтримує стосунки на відстані. Зірки висловилися, що хоч це і важко, втім – можливо.

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Єфросиніна зізналася, що чутки про розлучення з чоловіком дійшли навіть до її доньки Нани. Дівчина надіслала повідомлення з цими плітками мамі, що збентежило ведучу. У смс йшлося про те, що зірка побачила на свої очі зраду.

Я подумала, що я нікого ніде не заставала. Де я тебе мала застати, приїхати на Запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти і сказати: "Ах ти, відірвися від мого чоловіка",

– поділилися Маша.

Водночас Тимур розповів, що вже чув ці чутки від своїх друзів. Втім, Хромаєв зазначив, що плітки з'явилися, ймовірно, через складність підтримувати стосунки на відстані.

Багато хто не витримує. Це м'який ґрунт для того, щоб спекулювати. І, мабуть, людям потрібно давати відповідь якусь. Я розумію, що це важка річ – утримувати стосунки на дистанції, але в кожного своя ситуація,

– підкреслив військовий.

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