Концерти Тейлор Свіфт мали відбутися у Відні на стадіоні Ernst Happel 8, 9 та 10 серпня. У середу, 7 серпня, поліція затримала двох чоловіків, які планували здійснити теракт на стадіоні. Це хлопці віком 17 та 19 років.

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19-річний хлопець – громадянин Австрії, який на початку липня "присягнув на вірність" терористичній організації "Ісламська держава". Його затримали за 75 кілометрів від Відня й вилучили у нього хімічні речовини. Другого підозрюваного затримали у столиці.

Після підтвердження урядом запланованої терористичної атаки в нас немає іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані концерти заради загальної безпеки,

– повідомили організатори концертів.

Організатори додали, що вони повернуть глядачам кошти за квитки упродовж наступних 10 днів. Наразі невідомо, чи відбудуться концерти у Відні. Співачка наразі ніяк не прокоментувала ситуацію.