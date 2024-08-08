Концерты Тейлор Свифт должны были состояться в Вене на стадионе Ernst Happel 8, 9 и 10 августа. В среду, 7 августа, полиция задержала двух мужчин, которые планировали совершить теракт на стадионе. Это ребята в возрасте 17 и 19 лет.

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19-летний парень – гражданин Австрии, который в начале июля "присягнул на верность" террористической организации "Исламское государство". Его задержали в 75 километрах от Вены и изъяли у него химические вещества. Второго подозреваемого задержали в столице.

После подтверждения правительством запланированной террористической атаки у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированные концерты ради общей безопасности,

– сообщили организаторы концертов.

Организаторы добавили, что они вернут зрителям средства за билеты в течение следующих 10 дней. Пока неизвестно, состоятся ли концерты в Вене. Певица пока никак не прокомментировала ситуацию.