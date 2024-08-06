Тейлор Свіфт, яка давно побила і поставила нові світові рекорди, вчергове вразила прихильників масштабним шоу, яке тривало 3,5 години кожного дня, починаючи з 1 і до 3 серпня включно. На концерти усі квитки були продані ще за рік до виступу. А виступала Тейлор на Національному стадіоні у Варшаві імені Казімежа Гурського. Як казала сама виконавиця, щодня на виступи приходило близько 65 тисяч людей. Що потрібно знати про концерт Eras Tour – далі в матеріалі Show 24.

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Особливість Eras Tour

Це тур, який став своєрідним підсумком діяльності співачки. Виступ включає усі епохи творчості Тейлор. На кожну, так звану еру, на сцені змінюються декорації, а сама виконавиця з блискавичною швидкістю міняє свої образи.

Щоб потрапити на цей концерт, квитки потрібно купляти за рік до виступу. Зараз виконавиця виступає європейською частиною туру. Лишень минулого року Eras Tour приніс Свіфт понад 4 мільярди доларів доходу. Але додамо, що значний заробіток отримують і міста, де виступає Тейлор, адже фанати не шкодують нічого, щоб тільки не пропустити виступ зірки.

Цікава деталь, що під час входу на стадіон, глядачам роздають спеціальні браслети, які світяться і мигають відповідно до концепції усієї концертної програми.

Перед якими труднощами постали фанати Тейлор

Насамперед багато хто скаржився, що у Варшаві, де проходили виступи виконавиці, різко подорожчала оренда житла саме на дні концертів. Дехто навіть розповідав, що люди з'їжджали з власних квартир і виставляли оголошення на поселення, щоб заробити гроші на туристах.

Напередодні приїзду Тейлор до Варшави, кліматичні активісти зробили заяву, що блокуватимуть входи для фанатів на стадіон. Від так, 2 серпня, активісти групи Ostatne Pokolenie заблокували VIP-вхід до стадіону у Варшаві.

Вони звинуватили співачку у "відірваності" від екологічних проблем. Однак зірвати концерт їм не вдалось. Згодом демонстрантів затримала місцева поліція.

Уже згадана група активістів зробила акцент на тому, що зірка використовує приватний літак навіть на маленькі відстані, чим забруднює середовище.

Окрему увагу варто приділити тіктоку, адже там можна отримати чимало цікавої інформації щодо концертів американської співачки у Варшаві. Зокрема, найпристрасніші шанувальники займали чергу під Національним стадіоном із 6 ранку, щоб опинитись у першому ряді біля сцени. Зазначимо, що офіційно вхід відкривали о 15:00, а сама Тейлор виходила на сцену приблизно о 19:30.

Однак фанати запевняють, що можливість побачити улюбленицю настільки близько варта таких зусиль.

Що цікаво, місцева влада навіть зібрала кризовий штаб напередодні першого концерту американської співачки. А усе через те, що у Польщі 1 серпня вшановують пам'ять Героїв "Варшавського повстання" у "Годину W". Масштабна хода небайдужих людей припала якраз на той час, коли фанати їхали на концерт Тейлор. Мер столиці побоювався сутичок між двома культурами.

Шоу, яке зібрало майже двісті тисяч людей за три дні

За словами Тейлор, на її концерти у Варшаві щодня приходило близько 65 тисяч людей. Співачка залучила усі свої сили та ресурси, щоб не залишити жодного глядача обділеним увагою.

Початок шоу починається із відліку, а сама співачка ефектно появляється завдяки танцівникам, які створюють неймовірну картинку.

Далі Тейлор продовжує виступати відповідно до ер своєї творчої діяльності, змінюючи образи та динаміку.

Особливістю співачки є й те, що вона завжди старається знайти спільну мову із шанувальниками. До прикладу, у Варшаві, під час кожного концерту вона говорила фрази польською мовою, чим викликала захват у публіки.

У тіктоці такі ролики набрали мільйонні перегляди, а самі поляки виразили вдячність співачці за такий жест.

Крім того, на кожному концерті Свіфт дивує фанів частиною виступу під назвою "surprise song". Це означає, що ніхто не знає, яку зараз композицію виконуватиме співачка. Тейлор обирає пісню або пісні зі своїх альбомів, які не включені до загальної концертної програми, чим тримає під тиском хвилювання шанувальників.

Важлива деталь, що під час концерту співачка в окремих моментах сама грає на гітарі й фортепіано.

Як відомо, усі концерти у Варшаві обійшлись без скандалів і казусів. Нагадаємо, що наприкінці липня у Великій Британії 17-річний хлопець накинувся на дітей з ножем, коли вони були на заході Тейлор Свіфт. На жаль, троє дітей загинули.

Сама ж співачка також не залишилась осторонь цієї трагедії.

Втрата життя і невинності, а також жахлива травма, завдана всім, хто був там, сім'ям і тим, хто першими відреагував на подію. Це були просто маленькі діти на уроці танців,

– написала Тейлор Свіфт.

У Варшаві ж біля стадіону було чимало поліції, яка стежила за порядком, щоб не допустити жодних казусів.

Зазначимо, що наприкінці шоу Тейлор виступає із кількома піснями з альбому Midnights. А на останок – салют, який грандіозно підсумовує результат такого концерту.

Цікаво, що у тіктоці навіть виклали відео як глядачі після концерту покидають стадіон і крокують у різних напрямках. Впевнено можна сказати, що масштаби вражають.

Після трьох концертів у Варшаві Тейлор матиме наступні виступи у Відні, 8, 9 і 10 серпня. Далі її шлях складається із шоу у Лондоні, США і Торонто, на чому і завершиться історичний Eras Tour.