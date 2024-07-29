Так, нещодавно шоумен завітав до Одеси, де мав змогу долучитися до схожої акції на підтримку захисників України. Він це зробив у День пам'яті теракту поблизу Оленівки, Донецької області.

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Однак, почуте Бєдняковим після мітингу сильно обурило ведучого. Від молоді-одеситів пролунала фраза "О, бл*, а що там знову за мітинг?", на що одразу звернув увагу Андрій. Чоловік зауважив, що варто говорити про полонених військових і висвітлювати злочини ворога, щоб потім росіяни не захопили ще більше українських територій.

Ця акція була важлива ще й тим, що сьогодні річниця страшного теракту в Оленівці, де було вбито 54 українських полонених і понад 130 отримало поранення. Людей без зброї в руках. Людей, які не могли захищатися,

– повідомив шоумен.



Андрій Бєдняков про інцидент в Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Бєдняков закликав одеситів частіше згадувати про захисників України, завдяки яким мають можливість жити й відпочивати. Ведучий запевнив, що знання власної історії допоможе містянам не втратити рідну землю. Наприкінці він додав, що це стосується усіх жителів України.

Я знаю, як ви любите своє місто, як ви ним пишаєтесь. Так от: не дай Боже тут буде російський прапор. І повірте мені, ніякими господарями у своєму місті ви тоді не будете. Ви будете гостями. А господарі будуть дерибанити ваш бізнес, заїжджати машинами на пляж, курити в маршрутках, приставати до ваших красивих дівчат і вважати вас людьми третього сорту,

– поділився Андрій.

Нагадаємо, українські зірки емоційно відреагували на другу річницю трагедії в Оленівці. Співаки, блогери, актори й інші знаменитості нагадали світові про жорстокий злочин росіян.