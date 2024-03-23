Запалили "Крокус Сіті": що відомо про гурт "Пікнік", на концерті якого стався теракт

Ввечері 22 березня перед виступом гурту "Пікнік" у концертному залі "Крокус Сіті Холі" у Красногірську сталася серйозна стрілянина. За словами очевидців, у зал зайшли люди з автоматами та відкрили вогонь по натовпу. Глядачі в паніці почали тікати.

Водночас самі музиканти в перестрілці ніяк не постраждали. На момент стрілянини вони були у гримерці та ще не встигли виступити. Про історію створення гурту "Пікнік" та позицію артистів щодо війни в Україні – дивіться в матеріалі Show 24.

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Що відомо про гурт "Пікнік"

Це відомий радянський і російський рок-бенд, сформований у 1978 році в Санкт-Петербурзі. Створили його студенти Ленінградської (на той час) політехніки та спочатку назвали "Оріон". Однак самі учасники вважають стартом кар'єри саме 1981 рік, коли до гурту доєднався соліст, а вже пізніше й лідер команди – Едмунд Шклярський.

Майже одразу "Пікнік" потрапив до "чорних списків" гуртів, заборонених до тиражування в студіях звукозапису. Водночас його не злюбила партійно-комсомольська преса.

Музиканти віднайшли свій стиль через використання симфонічних, клавішних та народних інструментів. За час існування гурту вийшло понад 20 альбомів. Найвідомішими піснями стали: "У шамана три руки", "Єгиптянин", "Королівство Кривих", "Там, на краю землі".

Теперішній склад гурту налічує 5 учасників. Серед них Едмунд Шклярський, Леонід Кірнос, Марат Корчемний та Станіслав Шклярський. Останній є сином лідера "Пікніка".

У 2016 році артисти приїхали до окупованого міста Севастополь на байк-шоу "Ковчег порятунку", де заявили, що їм все одно на санкції, а Крим їм нагадує Канни.

Поки існує гурт "Пікнік", змінилося сім генеральних секретарів, ми починали за Брежнєва. Це показує, що політика змінюється, а гурт "Пікнік" залишається. Нам плювати на санкції взагалі. Політика приходить і йде, а життя залишається,

– говорив в інтерв'ю пропагандистам Марат Корчемний.

А вже через рік музикантів занесли до бази злочинців українського центру "Миротворець".

Позиція соліста гурту щодо війни в Україні

Шклярський відкрито не висловлювався про війну, замість цього удавав ніби нічого не сталося.

У травні 2022-го політик і українофоб Захар Прилєпін у своєму телеграм-каналі написав, що Едмунд допоміг із закупівлею запчастин для військової техніки на фронті.



Пост Прилєпіна про закупівлю техніки Шклярським / Скриншот з телеграм-каналу Прилєпіна

Однак, зараз гурт активно гастролює Росією та сплачує податки до бюджету РФ.

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