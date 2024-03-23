Водночас самі музиканти в перестрілці ніяк не постраждали. На момент стрілянини вони були у гримерці та ще не встигли виступити. Про історію створення гурту "Пікнік" та позицію артистів щодо війни в Україні – дивіться в матеріалі Show 24.
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Що відомо про гурт "Пікнік"
Це відомий радянський і російський рок-бенд, сформований у 1978 році в Санкт-Петербурзі. Створили його студенти Ленінградської (на той час) політехніки та спочатку назвали "Оріон". Однак самі учасники вважають стартом кар'єри саме 1981 рік, коли до гурту доєднався соліст, а вже пізніше й лідер команди – Едмунд Шклярський.
Майже одразу "Пікнік" потрапив до "чорних списків" гуртів, заборонених до тиражування в студіях звукозапису. Водночас його не злюбила партійно-комсомольська преса.
Музиканти віднайшли свій стиль через використання симфонічних, клавішних та народних інструментів. За час існування гурту вийшло понад 20 альбомів. Найвідомішими піснями стали: "У шамана три руки", "Єгиптянин", "Королівство Кривих", "Там, на краю землі".
Теперішній склад гурту налічує 5 учасників. Серед них Едмунд Шклярський, Леонід Кірнос, Марат Корчемний та Станіслав Шклярський. Останній є сином лідера "Пікніка".
У 2016 році артисти приїхали до окупованого міста Севастополь на байк-шоу "Ковчег порятунку", де заявили, що їм все одно на санкції, а Крим їм нагадує Канни.
Поки існує гурт "Пікнік", змінилося сім генеральних секретарів, ми починали за Брежнєва. Це показує, що політика змінюється, а гурт "Пікнік" залишається. Нам плювати на санкції взагалі. Політика приходить і йде, а життя залишається,
– говорив в інтерв'ю пропагандистам Марат Корчемний.
А вже через рік музикантів занесли до бази злочинців українського центру "Миротворець".
Позиція соліста гурту щодо війни в Україні
Шклярський відкрито не висловлювався про війну, замість цього удавав ніби нічого не сталося.
У травні 2022-го політик і українофоб Захар Прилєпін у своєму телеграм-каналі написав, що Едмунд допоміг із закупівлею запчастин для військової техніки на фронті.
Пост Прилєпіна про закупівлю техніки Шклярським / Скриншот з телеграм-каналу Прилєпіна
Однак, зараз гурт активно гастролює Росією та сплачує податки до бюджету РФ.
Обстріл у "Крокус Сіті Холі": що відомо
- 22 березня у концертному залі пролунали постріли, вибухи, а пізніше спалахнула пожежа. Все це сталося перед початком концерту російського гурту "Пікнік".
- Офіційно не повідомляють, скільки людей було в "Крокусі" на момент обстрілу. Проте організатори концерту заявили, що всі квитки на виступ колективу були розпродані, а на офіційному сайті ТЦ мовиться, що концертний зал розрахований на 6200 осіб.
- Спочатку стало відомо про 12 загиблих, але станом на ранок 23 березня відомо про щонайменше 70 загиблих.
- У ГУР МО заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" – це спланована операція Кремля, яка переслідує власні цілі.
- Хто причетний до стрілянини у ТЦ "Крокус Сіті Хол" – невідомо, адже нападникам начебто вдалося втекти.