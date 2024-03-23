Зажгли "Крокус Сити": что известно о группе "Пикник", на концерте которой произошел теракт
Вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошла серьезная стрельба. По словам очевидцев, в зал зашли люди с автоматами и открыли огонь по толпе. Зрители в панике начали убегать.
В то же время сами музыканты в перестрелке никак не пострадали. На момент стрельбы они были в гримерке и еще не успели выступить. Об истории создания группы "Пикник" и позиции артистов относительно войны в Украине – смотрите в материале Show 24.
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Что известно о группе "Пикник"
Это известный советский и российский рок-бэнд, сформированный в 1978 году в Санкт-Петербурге. Создали его студенты Ленинградской (в то время) политехники и сначала назвали "Орион". Однако сами участники считают стартом карьеры именно 1981 год, когда к группе присоединился солист, а уже позже и лидер команды – Эдмунд Шклярский.
Почти сразу "Пикник" попал в "черные списки" групп, запрещенных к тиражированию в студиях звукозаписи. В то же время его не полюбила партийно-комсомольская пресса.
Музыканты нашли свой стиль через использование симфонических, клавишных и народных инструментов. За время существования группы вышло более 20 альбомов. Самыми известными песнями стали: "У шамана три руки", "Египтянин", "Королевство Кривых", "Там, на краю земли".
Нынешний состав группы насчитывает 5 участников. Среди них Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. Последний является сыном лидера "Пикника".
В 2016 году артисты приехали в оккупированный город Севастополь на байк-шоу "Ковчег спасения", где заявили, что им все равно на санкции, а Крым им напоминает Канны.
Пока существует группа "Пикник", сменилось семь генеральных секретарей, мы начинали при Брежневе. Это показывает, что политика меняется, а группа "Пикник" остается. Нам плевать на санкции вообще. Политика приходит и уходит, а жизнь остается,
– говорил в интервью пропагандистам Марат Корчемный.
А уже через год музыкантов занесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".
Позиция солиста группы относительно войны в Украине
Шклярский открыто не высказывался о войне, вместо этого делал вид будто ничего не произошло.
В мае 2022-го политик и украинофоб Захар Прилепин в своем телеграм-канале написал, что Эдмунд помог с закупкой запчастей для военной техники на фронте.
Пост Прилепина о закупке техники Шклярским / Скриншот из телеграм-канала Прилепина
Однако сейчас группа активно гастролирует по России и платит налоги в бюджет РФ.
Обстрел в "Крокус Сити Холл": что известно
- 22 марта в концертном зале раздались выстрелы, взрывы, а позже вспыхнул пожар. Все это произошло перед началом концерта российской группы "Пикник".
- Официально не сообщают, сколько людей было в "Крокусе" на момент обстрела. Однако организаторы концерта заявили, что все билеты на выступление коллектива были распроданы, а на официальном сайте ТЦ говорится, что концертный зал рассчитан на 6200 человек.
- Сначала стало известно о 12 погибших, но по состоянию на утро 23 марта известно о по меньшей мере 70 погибших.
- В ГУР МО заявили, что стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" это спланированная операция Кремля, которая преследует собственные цели.
- Кто причастен к стрельбе в ТЦ "Крокус Сити Холл" – неизвестно, ведь нападающим якобы удалось скрыться.