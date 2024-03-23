Зажгли "Крокус Сити": что известно о группе "Пикник", на концерте которой произошел теракт

Вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошла серьезная стрельба. По словам очевидцев, в зал зашли люди с автоматами и открыли огонь по толпе. Зрители в панике начали убегать.

В то же время сами музыканты в перестрелке никак не пострадали. На момент стрельбы они были в гримерке и еще не успели выступить. Об истории создания группы "Пикник" и позиции артистов относительно войны в Украине – смотрите в материале Show 24.

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Что известно о группе "Пикник"

Это известный советский и российский рок-бэнд, сформированный в 1978 году в Санкт-Петербурге. Создали его студенты Ленинградской (в то время) политехники и сначала назвали "Орион". Однако сами участники считают стартом карьеры именно 1981 год, когда к группе присоединился солист, а уже позже и лидер команды – Эдмунд Шклярский.

Почти сразу "Пикник" попал в "черные списки" групп, запрещенных к тиражированию в студиях звукозаписи. В то же время его не полюбила партийно-комсомольская пресса.

Музыканты нашли свой стиль через использование симфонических, клавишных и народных инструментов. За время существования группы вышло более 20 альбомов. Самыми известными песнями стали: "У шамана три руки", "Египтянин", "Королевство Кривых", "Там, на краю земли".

Нынешний состав группы насчитывает 5 участников. Среди них Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. Последний является сыном лидера "Пикника".

В 2016 году артисты приехали в оккупированный город Севастополь на байк-шоу "Ковчег спасения", где заявили, что им все равно на санкции, а Крым им напоминает Канны.

Пока существует группа "Пикник", сменилось семь генеральных секретарей, мы начинали при Брежневе. Это показывает, что политика меняется, а группа "Пикник" остается. Нам плевать на санкции вообще. Политика приходит и уходит, а жизнь остается,

– говорил в интервью пропагандистам Марат Корчемный.

А уже через год музыкантов занесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".

Позиция солиста группы относительно войны в Украине

Шклярский открыто не высказывался о войне, вместо этого делал вид будто ничего не произошло.

В мае 2022-го политик и украинофоб Захар Прилепин в своем телеграм-канале написал, что Эдмунд помог с закупкой запчастей для военной техники на фронте.



Пост Прилепина о закупке техники Шклярским / Скриншот из телеграм-канала Прилепина

Однако сейчас группа активно гастролирует по России и платит налоги в бюджет РФ.

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