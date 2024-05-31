Я дала жару, – TAYANNA зізналася, як помстилася коханому, який її зрадив
Джерело:Слава Дьомін
Артистка TAYANNA розповіла, що пережила зраду коханого у студентські роки. Водночас вона поділилася, як помстилася йому за такий вчинок.
Співачка, яка не спілкується з братом-путіністом, зізналася, що її батьки досі не знають про цю історію. Тому виконавиця вирішила вперше розповісти все на загал.
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TAYANNA зазначила, що була на той момент 18-річною і певний час зустрічалася з хлопцем. Однак, коханий артистки зрадив її, про що спочатку вона не знала. Втім, згодом у рідних Чернівцях виконавиця вирішила помститися хлопцю.
Співачка пішла до подруги, якій потім запропонує випити. У стані алкогольного сп'яніння TAYANNA вигадала план помсти.
Коли я зустрічалася з хлопцем, дізналася, що він мені зрадив. Про це говорили всі Чернівці. І я напилася – пішла до подружки, кажу: "Давай вип'ємо з тобою для хоробрості". Пішла знайшла палку, чи це бита була. Десь я знайшла й розбила йому машину. Просто розфігачила в хлам,
– зізналася артистка.
Водночас виконавиця одразу розповіла екскоханому, що розбила його автівку. Ба більше, як виявилось, батьки співачки досі не знають про цей випадок.
Я дала жару. Подзвонила і сказала: "Вийди, будь ласка, подивися. Там у тебе щось із машиною,
– поділилася TAYANNA.
TAYANNA про помсту коханому: дивіться відео онлайн
Що відомо про TAYANNA
- Співачка родом з міста Чернівці.
- Музичну кар'єру артистка розпочала у гурті "Горячий шоколад", який покинула у 2011 році. З того моменту виконавиця вирішила, що зосередиться на сольній кар'єрі.
- Під псевдонімом TAYANNA вона почала випускати пісні, а згодом двічі взяла участь у Нацвідборах на Євробачення – у 2017 та 2018 роках. Втім, їй не вдалося перемогти.
- TAYANNA наразі незаміжня. Однак, вона виховує сина Даніеля від першого шлюбу з Єгором Глєбом.