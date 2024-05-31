Співачка, яка не спілкується з братом-путіністом, зізналася, що її батьки досі не знають про цю історію. Тому виконавиця вирішила вперше розповісти все на загал.

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TAYANNA зазначила, що була на той момент 18-річною і певний час зустрічалася з хлопцем. Однак, коханий артистки зрадив її, про що спочатку вона не знала. Втім, згодом у рідних Чернівцях виконавиця вирішила помститися хлопцю.

Співачка пішла до подруги, якій потім запропонує випити. У стані алкогольного сп'яніння TAYANNA вигадала план помсти.

Коли я зустрічалася з хлопцем, дізналася, що він мені зрадив. Про це говорили всі Чернівці. І я напилася – пішла до подружки, кажу: "Давай вип'ємо з тобою для хоробрості". Пішла знайшла палку, чи це бита була. Десь я знайшла й розбила йому машину. Просто розфігачила в хлам,

– зізналася артистка.

Водночас виконавиця одразу розповіла екскоханому, що розбила його автівку. Ба більше, як виявилось, батьки співачки досі не знають про цей випадок.

Я дала жару. Подзвонила і сказала: "Вийди, будь ласка, подивися. Там у тебе щось із машиною,

– поділилася TAYANNA.

TAYANNA про помсту коханому: дивіться відео онлайн

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