Мріяла про будиночок біля океану, – екскоханий TAYANNA подарував їй землю на острові

Співачка TAYANNA вперше розповіла про розкішний подарунок від хлопця, з яким зустрічалася три роки тому. Як з'ясувалося, чоловік подарував обраниці ділянку землі в Індонезії.

Тож тепер артистка мріє побудувати будинок біля океану, щоб сповна насолоджуватися красою казкової природи.

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На якому острові TAYANNA подарували землю

Колишній бойфренд співачка займається продажем землі на Балі. Тож саме там він подарував їй ділянку, де тепер можна побудувати будинок й насолоджуватися неймовірними краєвидами.

Ця земля є у мене фактично. Я з дитинства мріяла мати будиночок на березі океану. Приїжджати туди кілька разів на рік, писати пісні, відпочивати з сином, перезаряджатися,

– поділилася виконавиця.

Наразі TAYANNA вже не у стосунках з цим хлопцем. Зараз вона не приховує, що нещодавно знову закохалася. Про стосунки ще зарано говорити, але зірка дуже щаслива, бо давно не відчувала закоханості.

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