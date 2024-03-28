Тож тепер артистка мріє побудувати будинок біля океану, щоб сповна насолоджуватися красою казкової природи.
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На якому острові TAYANNA подарували землю
Колишній бойфренд співачка займається продажем землі на Балі. Тож саме там він подарував їй ділянку, де тепер можна побудувати будинок й насолоджуватися неймовірними краєвидами.
Ця земля є у мене фактично. Я з дитинства мріяла мати будиночок на березі океану. Приїжджати туди кілька разів на рік, писати пісні, відпочивати з сином, перезаряджатися,
– поділилася виконавиця.
Наразі TAYANNA вже не у стосунках з цим хлопцем. Зараз вона не приховує, що нещодавно знову закохалася. Про стосунки ще зарано говорити, але зірка дуже щаслива, бо давно не відчувала закоханості.
Що відомо про офіційний шлюб TAYANNA
- Виконавиця була у шлюбі з саундпродюсером Єгором Глєбом, від якого народила сина.
- Вони розлучилися у 2014 році. Співачка зізнавалась, що їхні відносини були токсичними, неодноразово ставалися випадки домашнього насильства.
- Після розлучення Єгор був зі зрадницею Ані Лорак, однак ці стосунки тривали не довго.
- Цей шлюб був єдиним офіційним у житті TAYANNA. У зірки бувають романтичні стосунки, однак наразі вона ще не знайшла кохання всього життя.