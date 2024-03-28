И теперь артистка мечтает построить дом у океана, чтобы сполна наслаждаться красотой сказочной природы.

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На каком острове TAYANNA подарили землю

Бывший бойфренд певицы занимается продажей земли на Бали. Поэтому именно там он подарил ей участок, где теперь можно построить дом и наслаждаться невероятными видами.

Эта земля есть у меня фактически. Я с детства мечтала иметь домик на берегу океана. Приезжать туда несколько раз в год, писать песни, отдыхать с сыном, перезаряжаться,

– поделилась исполнительница.

Сейчас TAYANNA уже не в отношениях с этим парнем. Сейчас она не скрывает, что недавно снова влюбилась. Об отношениях еще рано говорить, но звезда очень счастлива, потому что давно не чувствовала влюбленности.

Что известно об официальном браке TAYANNA