Зараз співачка TAYANNA працює над розвитком кар'єри самостійно. Адже вона завершила співпрацю з Аланом Бадоєвим. Між ними залишались тільки грошові зобов'язання.

До слова TAYANNA несподівано відреагувала на хейт за дует з Брежнєвою: що вона сказала

TAYANNA про розрив з Аланом Бадоєвим

Артистка розповіла, що не стала продовжувати контракт з продюсером, бо хотіла присвячувати час сім'ї.

У мене немає до Алана ані якихось претензій, ані питань. У нас просто закінчився контракт. Зараз я вже розумію, що зробила помилку. Тому що я віддалася повністю почуттям. У мене з'явився хлопець, і я думаю: "Ну все, будуватиму сім'ю, вийду заміж". І почала забивати на самореалізацію,

– пояснила співачка їхній розрив.

Тепер TAYANNA по-новому дивиться на свої попередні рішення. Після її повернення в Україну під час повномасштабного вторгнення вона почала життя спочатку.

"Коли ми розійшлися з Аланом, я поїхала на Балі. Потім почалася війна, я розійшлася з хлопцем. Коли повернулася до України, у мене стався момент, коли просто всі сфери мого життя обнулилися. Тоді я побачила себе зі сторони. Коли я побачила, що десь якась частина мене була інфантильною, ображеною маленькою дівчинкою, я тоді пішла до психолога", – зауважила виконавиця.

TAYANNA про брата в Росії

Найчастіше TAYANNA "прилітають" негативні коментарі через брата Мішу Марвіна. Він продовжив кар'єру в Росії.

"Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе. Не хтось за когось", – прокоментувала артистка позицію брата.