Я його не впізнала, – Злата Огнєвіч про зустріч з 65-річним батьком, який в ЗСУ

Тато української співачки Злати Огнєвіч на початку широкомасштабної війни вступив до війська, попри те, що перебуває на пенсії й не є військовозобов'язаним. Тепер виконавиця розповіла про їхню першу зустріч за пів року.

Артистка зізналася, що не впізнала батька. За її словами, це була зовсім інша людина. Крім того, Огнєвіч уперше поділилася подробицями про службу Леоніда Григоровича.

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Виявляється, тато співачки наразі перебуває в Харківській області. Він працює в госпіталі, де лікує поранених солдатів.

Через пів року, коли батько приїхав зі шпиталя, я його не впізнала. Це була зовсім інша людина. Його очі були сумні, він провів дуже багато операцій і ампутацій,

– поділилася артистка.

Злата зауважила, що на початку повномасштабного вторгнення хотіла відвезти батьків у безпечне місце. Однак Леонід Григорович мав інші наміри. Злата сказала, що дуже пишається його рішенням.

Він для мене приклад, адже йому понад 65 років, він вже міг би бути на пенсії, відпочивати, але обрав інший шлях і допомагає пораненим. У мене з батьком дуже сильний зв'язок, і з роками він став ще сильнішим,

– підкреслила знаменитість.

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