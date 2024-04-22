Артистка призналась, что не узнала отца. По ее словам, это был совсем другой человек. Кроме того, Огневич впервые поделилась подробностями о службе Леонида Григорьевича.
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Что Злата Огневич рассказала о своем отце, который в ВСУ
Оказывается, папа певицы сейчас находится в Харьковской области. Он работает в госпитале, где лечит раненых солдат.
Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций,
– поделилась артистка.
Злата отметила, что в начале полномасштабного вторжения хотела отвезти родителей в безопасное место. Однако Леонид Григорьевич имел другие намерения. Злата сказала, что очень гордится его решением.
Он для меня пример, ведь ему более 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами он стал еще сильнее,
– подчеркнула знаменитость.
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Кто из известных людей планирует или уже присоединился к ВСУ
- На днях украинский блогер и автор канала Geek Journal, Алексей Шкробинец, вступил в армию. Он считает, что те, кто не делает активный вклад в победу Украины, по сути, помогают врагу, поэтому призвал граждан поддерживать ВСУ любым способом, или военной службой, или другими способами.
- Василий Переверзев, фронтмен группы "Прозак", тоже присоединился к рядам украинской армии, а именно в бригаду "Азов". Рок-музыкант призвал других также это сделать.
- Журналистка Мария Малевская заявила, что Сергей Жадан рассматривает возможность вступления в Вооруженные Силы Украины, в частности, в бригаду Национальной гвардии. Об этом он якобы сказал ей за кадром. В то же время прямого подтверждения от самого писателя не было.