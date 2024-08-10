Водночас він заговорив про плани на весілля. Однак, Тарас вважає, що поки не готовий до великих витрат на святкування.

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Як запевнив Цимбалюк, на початку війни у нього були проблеми із заробітком, про що одразу сказав Світлані. Втім, дівчина спокійно відреагувала та зазначила, що все згодом відновиться. За словами актора, Готочкіна мотивує його бути кращою версією себе та сприяє збільшенню доходу в парі. Тарас зауважив, що кохана заробляє більше за нього, оскільки вона є власницею ресторану та має бренд одягу.

У нас немає сімейного бюджету. Ясно, що мені це комфортно, але я не заходжу в магазин, беру продукти на 8 тисяч і чекаю, щоб Свєта заплатила. Я повинен платити за ресторани, їжу, поїздки, заправити машину, але вона заробляє гроші й не дзвонить мені, щоб я заплатив за неї,

– розповів Цимбалюк.

Актор додав, що наразі проживає разом з обраницею в її помешканні, хоча він винаймає квартиру у Києві. Ба більше, чоловік висловився про плани щодо весілля зі Світланою. Тарас заявив, що через фінансові проблеми поки не може організувати розкішне свято.

Я хочу, щоб у нас було власне житло. Ці речі зараз на першому місці,

– підсумував чоловік.

Інтерв'ю Тараса Цимбалюка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Цимбалюк потрапив у скандал. Річ у тім, що він розважався під російську музику у компанії одіозної блогерки Анни Алхім. Після хвилі хейту актор назвав свій вчинок "про**бом", але звинуватив людей у тому, що на нього "накинулися" з першої ж нагоди.