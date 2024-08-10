В то же время он заговорил о планах на свадьбу. Однако, Тарас считает, что пока не готов к большим затратам на празднование.

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Как заверил Цимбалюк, в начале войны у него были проблемы с заработком, о чем сразу сказал Светлане. Впрочем, девушка спокойно отреагировала и отметила, что все со временем восстановится. По словам актера, Готочкина мотивирует его быть лучшей версией себя и способствует увеличению дохода в паре. Тарас заметил, что любимая зарабатывает больше него, поскольку она является владелицей ресторана и имеет бренд одежды.

У нас нет семейного бюджета. Ясно, что мне это комфортно, но я не захожу в магазин, беру продукты на 8 тысяч и жду, чтобы Света заплатила. Я должен платить за рестораны, еду, поездки, заправить машину, но она зарабатывает деньги и не звонит мне, чтобы я заплатил за нее,

– рассказал Цимбалюк.

Актер добавил, что сейчас проживает вместе с избранницей в ее доме, хотя он снимает квартиру в Киеве. Более того, мужчина высказался о планах относительно свадьбы со Светланой. Тарас заявил, что из-за финансовых проблем пока не может организовать роскошный праздник.

Я хочу, чтобы у нас было собственное жилье. Эти вещи сейчас на первом месте,

– подытожил мужчина.

Интервью Тараса Цимбалюка: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Цимбалюк попал в скандал. Дело в том, что он развлекался под русскую музыку в компании одиозной блогера Анны Алхим. После волны хейта актер назвал свой поступок "про*бом", но обвинил людей в том, что на него "набросились" при первой же возможности.