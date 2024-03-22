Це було на Харківщині, – Тарас Тополя чесно відповів, чи доводилось йому вбивати окупантів

Лідер гурту "Антитіла" та інші учасники гурту служили парамедиками у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тарас Тополя зізнався, чи був причетний до вбивств загарбників.

Тарас Тополя розповів, що його підрозділ почав зазнавати втрат з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, на його пам'яті, перші вбивства – це смерті побратимів.

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Тарас Тополя про перших вбитих окупантів

Натомість перших вбитих росіян музикант побачив на Харківщині. Однак йому не доводилося брати у цьому участі, адже Тарас Тополя був парамедиком.

Перші вбиті окупанти – це було на Харківщині. Я завжди зауважую, що я особисто не брав участі у вбивстві росіян. Я був залучений у штурмових і оборонних операціях, як парамедик. Коли ми прийшли у перший день повномасштабної війни, то ми не обирали стати парамедиками. Так сталося в силу наших знань і навичок, які були набуті від 2014 року,

– розповів лідер гурту "Антитіла"

Натомість Тарасу Тополі доводилося контактувати з колаборантом, який чекав на прихід росіян. Однак він залишився живим.

"Мій перший контакт зі "ждуном" відбувся на другий-третій день війни. У нього були мапи летовищ у Києві, на мапі були певні точки позначені. Все говорило про те, що він був агентом, який чекав на росіян. Він залишився живим. Мабуть, в цьому й полягає відмінність українців від них, що ми є гуманнішими", – підкреслив Тополя.

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