Латиноамериканський вайб: танець Кайлі Дженнер під хіт Dile став гарячим трендом у тіктоці

У тікток не вщухає флешмоб на запальний танець інфлюенсерки Кайлі Дженнер під трек нульових Don Omar "Dile". Дівчата з усього світу повторюють звабливі рухи представниці клану Кардашьян під ритми латиноамериканського хіта.

Кайлі Дженнер як справжня трендсетерка задає не лише фешн чи б'юті тренди, але від нещодавно ще й танцювальні.

До слова Baby One More Time: старий хіт Брітні Спірс із 90-х у рок-виконанні Джека Блека підкорив тікток

Танець Кайлі Дженнер став трендом тікток

Так, у тікток набирає популярності танець 26-річної мільярдерки Кайлі Дженнер під старий хіт Don Omar "Dile". У відео Кайлі разом із подругою виконали кілька звабливих рухів, які відразу стали вірусними.

У відповідь тисячі дівчат із різних куточків світу вирішили повторити спокусливі па Дженнер на камеру.

У коментарях юзерки пишуть, що вони, звичайно, не Кайлі, але не спробувати виконати цей грайливий танець просто не могли, адже це гарячий тренд.

@annastecy Нарешті перший танець в тік ток, на який я можу зняти відео! корсет і спідниця від @Koreiko Corset House ♬ Dile Austin Millz Remix - Austin Millz

Що відомо про трек Don Omar "Dile"

Дон Омар – пуерто-регетон-співак, володар Греммі. Його трек "Dile" був випущений у 2004 році і потрапив до дебютної платівки виконавця.

Сингл відразу отримав позитивні відгуки в ефірі радіостанцій й потрапив до чарту Latin Billboard, а згодом посів 47-е місце у Billboard Hot Latin Songs, далі – 8 сходинку Tropical Songs і 37-му позицію у Latin Pop Songs та Regional Mexican Songs.

"Dile" також відзначили в французькому чарті, де вона посіла 46-те місце, і 48-ме місце у шведському чарті синглів.

Don Omar – Dile – слухати онлайн:

Утім, нині набуває шаленої популярності не оригінальна версія синга, а її ремікс.

Dile (Austin Millz Remix) – слухати онлайн: