Кайлі Дженнер як справжня трендсетерка задає не лише фешн чи б'юті тренди, але від нещодавно ще й танцювальні.

До слова Baby One More Time: старий хіт Брітні Спірс із 90-х у рок-виконанні Джека Блека підкорив тікток

Танець Кайлі Дженнер став трендом тікток

Так, у тікток набирає популярності танець 26-річної мільярдерки Кайлі Дженнер під старий хіт Don Omar "Dile". У відео Кайлі разом із подругою виконали кілька звабливих рухів, які відразу стали вірусними.

У відповідь тисячі дівчат із різних куточків світу вирішили повторити спокусливі па Дженнер на камеру.

У коментарях юзерки пишуть, що вони, звичайно, не Кайлі, але не спробувати виконати цей грайливий танець просто не могли, адже це гарячий тренд.

Що відомо про трек Don Omar "Dile"

Дон Омар – пуерто-регетон-співак, володар Греммі. Його трек "Dile" був випущений у 2004 році і потрапив до дебютної платівки виконавця.

Сингл відразу отримав позитивні відгуки в ефірі радіостанцій й потрапив до чарту Latin Billboard, а згодом посів 47-е місце у Billboard Hot Latin Songs, далі – 8 сходинку Tropical Songs і 37-му позицію у Latin Pop Songs та Regional Mexican Songs.

"Dile" також відзначили в французькому чарті, де вона посіла 46-те місце, і 48-ме місце у шведському чарті синглів.

Don Omar – Dile – слухати онлайн:

Утім, нині набуває шаленої популярності не оригінальна версія синга, а її ремікс.

Dile (Austin Millz Remix) – слухати онлайн: