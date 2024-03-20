Без перебільшень, Брітні Спірс була справжньою попіконою 90-х, якій пророчили нечуваний успіх. Співачка надихала не лише мільйони дівчат у всьому світі, а й своїх колег. Її треки очолювали світові чарти, а стадіони тонули в сотнях тисяч фанів, повідомляє Show 24.

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Історія успіху треку Baby One More Time

У 2024 році хіту Baby One More Time виповнилося 25 років. Це перший сольний трек Брітні, який із перших секунд релізу приніс їй шалену популярність. Сингл відразу очолив чарт Billboard Hot 100. Хоча, за іронією долі, спочатку композиція була написана для інших артистів. Продюсер Макс Мартін створив її для американської R&B-групи TLC. Утім, та відмовилася від синглу. Саме так він й опинився в руках Спірс.

За словами Брітні, вона відразу відчула, що це її майбутній хіт. І не помилилася. Критики й слухачі високо оцінили музичний реліз. Майже в кожній європейській країні він очолював чарти. Ба більше! Baby One More Time став одним з найуспішніших треків за весь час у музичній індустрії.

Популярним став і кліп, знятий на пісню. У 2010 році його визнали третім відео, що найбільше надихає в історії попмузики.

Як трек Брітні Спірс знову підкорив мережу

На початку березня 2024 року актор Джек Блек разом з американським музикантом Кайлом Гассом опублікували в мережі коротке імпровізоване відео в готельному номері, де переспівали хіт Брітні Baby One More Time. Ролик відразу завірусився.

Згодом Блек разом зі своїм гуртом Tenacious D запрем'єрив повноцінний ремікс на хіт Брітні. Рок-версія відомого синглу відразу стала вірусною в тікток.

До речі, нову інтерпретацію кліпу знято в стилі фільму "Кунг-фу Панда 4", де Блек втілив на екрані роль головного героя – панди.

Не змогла оминути цей музичний шедевр і команда мультфільму, яка використала його у зйомках для кінцевих титрів.

Сам же трек у тікток викликав справжній ажіотаж. Його використовують для різноманітних прикольних відео, де описують кумедні життєві ситуації.