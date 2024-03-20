Кайли Дженнер как настоящая трендсеттерка задает не только фэшн или бьюти тренды, но с недавних пор еще и танцевальные.

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Танец Кайли Дженнер стал трендом тикток

Итак, в тикток набирает популярность танец 26-летней миллиардерши Кайли Дженнер под старый хит Don Omar "Dile". В видео Кайли вместе с подругой исполнили несколько соблазнительных движений, которые сразу стали вирусными.

В ответ тысячи девушек из разных уголков мира решили повторить соблазнительные па Дженнер на камеру.

В комментариях юзеры пишут, что они, конечно, не Кайли, но не попробовать выполнить этот игривый танец просто не могли, ведь это горячий тренд.

Что известно о треке Don Omar "Dile"

Дон Омар – пуэрто-регетон-певец, обладатель Грэмми. Его трек "Dile" был выпущен в 2004 году и попал в дебютную пластинку исполнителя.

Сингл сразу получил положительные отзывы в эфире радиостанций и попал в чарт Latin Billboard, а впоследствии занял 47-е место в Billboard Hot Latin Songs, далее – 8 место Tropical Songs и 37-ю позицию в Latin Pop Songs и Regional Mexican Songs.

"Dile" также отметили во французском чарте, где она заняла 46-е место, и 48-е место в шведском чарте синглов.

Don Omar – Dile – слушать онлайн:

Впрочем, ныне приобретает бешеную популярность не оригинальная версия синга, а ее ремикс.

Dile (Austin Millz Remix) – слушать онлайн: