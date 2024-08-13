Українські "Дедпули" у формі ЗСУ: як військові перевершили легендарний танець супергероя

13 серпня 2024, 23:30
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Автор: Марта Гнат

Захисники вчергове довели, що окрім військової справи, їм легко даються навіть танці. Цього разу об'єктом уваги стала популярна сцена з фільму "Дедпул і Росомаха".

Раніше ми вже розповідали про тренд танцю Дедпула в тіктоці. Загалом користувачі зняли понад пів мільйона відео від моменту виходу в прокат кінострічки. 

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Українські ж захисники, яких ми звикли називати супергероями, не залишились осторонь такої події. Вони не тільки долучились тренду, а й удосконалили його. Вивчивши рухи, військові одягли на себе форму, дехто навіть ускладнив завдання, додавши бронежилет. А хтось залучив до тренду й побратимів, які довершили повноцінну картину постановки під пісню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye.

@serhii_horienkov Таким танцем начался фильм «Дедпул и Росомаха» Таким же танцем начался мой день. This is how the movie “Deadpool and Wolverine” started. My day started with the same dance. #nsync #deadpool #dance ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

@poloua #глобальныерекомендации #славаукраїні #cupcut #рекомендации #deadpool ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

Користувачі у тіктоці залишились у повному захваті від побаченого та залишили чимало схвальних коментарів:

  • "Ось він, український "Месник";
  • "DeadPool зроблено в Україні";
  • "Ну от і з'ясувалося, хто насправді танцював у фільмі";
  • "У Дедпула нова уніформа";
  • "Коли мама замість боксу віддала на танці";
  • "Якби мене спитали, які тобі подобаються хлопці, я б показала це відео". 

Тому допоки ви у кінотеатрах переглядає фільм "Дедпул і Росомаха", українські "Месники" вже давно борються зі злом і успішно його перемагають.