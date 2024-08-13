Українські "Дедпули" у формі ЗСУ: як військові перевершили легендарний танець супергероя

Захисники вчергове довели, що окрім військової справи, їм легко даються навіть танці. Цього разу об'єктом уваги стала популярна сцена з фільму "Дедпул і Росомаха".

Раніше ми вже розповідали про тренд танцю Дедпула в тіктоці. Загалом користувачі зняли понад пів мільйона відео від моменту виходу в прокат кінострічки.

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Українські ж захисники, яких ми звикли називати супергероями, не залишились осторонь такої події. Вони не тільки долучились тренду, а й удосконалили його. Вивчивши рухи, військові одягли на себе форму, дехто навіть ускладнив завдання, додавши бронежилет. А хтось залучив до тренду й побратимів, які довершили повноцінну картину постановки під пісню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye.

Користувачі у тіктоці залишились у повному захваті від побаченого та залишили чимало схвальних коментарів:

"Ось він, український "Месник";

"DeadPool зроблено в Україні";

"Ну от і з'ясувалося, хто насправді танцював у фільмі";

"У Дедпула нова уніформа";

"Коли мама замість боксу віддала на танці";

"Якби мене спитали, які тобі подобаються хлопці, я б показала це відео".

Тому допоки ви у кінотеатрах переглядає фільм "Дедпул і Росомаха", українські "Месники" вже давно борються зі злом і успішно його перемагають.