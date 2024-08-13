Ранее мы уже рассказывали о тренде танца Дэдпула в тиктоке. В общем пользователи сняли более полумиллиона видео с момента выхода в прокат киноленты.

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Украинские же защитники, которых мы привыкли называть супергероями, не остались в стороне от такого события. Они не только присоединились к тренду, но и усовершенствовали его. Изучив движения, военные надели на себя форму, некоторые даже усложнил задачу, добавив бронежилет. А кто-то привлек к тренду и собратьев, которые довершили полноценную картину постановки под песню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye Bye.

Пользователи в тиктоке остались в полном восторге от увиденного и оставили немало положительных комментариев:

"Вот он, украинский "Мститель";

"DeadPool сделано в Украине";

"Ну вот и выяснилось, кто на самом деле танцевал в фильме";

"У Дэдпула новая униформа";

"Когда мама вместо бокса отдала на танцы";

"Если бы меня спросили, какие тебе нравятся парни, я бы показала это видео".

Поэтому пока вы в кинотеатрах пересматриваете фильм "Дэдпул и Росомаха", украинские "Мстители" уже давно борются со злом и успешно его побеждают.