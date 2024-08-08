Зазначимо, що кінокартина має вікове обмеження 17+. Раян Рейнольдс, який грає роль Дедпула, справився зі своїм завданням на відмінно. Користувачі в тіктоці вже завірусили один із найкращих моментів фільму. Детальніше про це – далі в матеріалі Show 24.

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Ті, хто вже встиг сходити в кінотеатри, точно знають про що йде мова. А хто ще вагається із рішенням, то ми трішки привідкриємо завісу кіновсесвіту. Майже на початку фільму головний герой у лісі виконує танок із різними рухами в такт музиці. Попри те, що Дедпул вдягнений у свій фірмовий костюм, харизма відчувається навіть через нього.

Танець Дедпула у фільмі "Дедпул і Росомаха": дивіться відео онлайн

Цей момент настільки сподобався глядачам, що одразу ж набув шаленої популярності. Люди намагаються повторити танок, щоб не відставати від супергероя.

Щоб стати частиною тренду, слід вивчити комбінацію рухів, додати пісню *NSYNC – Bye Bye Bye і все це зняти на відео.

Як правильно станцювати танець Дедпула: дивіться відео

Пропонуємо подивитись як інші користувачі вже спробували позмагатись із супергероєм.

До слова, український захисник також виконав танець Дедпула. Його відео у тіктоці вже набрало понад 1 мільйон переглядів. Коментатори навіть назвали чоловіка "українським Месником".

Що відомо про трек 2000-х

Трек Bye Bye Bye належить бой-бенду *NSYNC. Пісня стала настільки популярною, що у 2001 році в номінації Ґреммі перемогла в категорії "Рекорд року".

*NSYNC – Bye Bye Bye: дивіться відео онлайн

У пісні йдеться про хлопця, який хоче розійтись із дівчиною, бо більше її не кохає. Чому саме цей трек вибрала команда Marvel – невідомо, але точно скажемо, що це був правильний хід.

Зазначимо, що "Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав 200 мільйонів доларів. Стрічка встановила новий рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Якщо ви ще досі не були в кіно і не переглянули стрічку, то рекомендуємо це зробити, адже приємні враження – гарантовані.