Раніше ми вже розповідали про тренд танцю Дедпула в тіктоці. Загалом користувачі зняли понад пів мільйона відео від моменту виходу в прокат кінострічки.
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Українські ж захисники, яких ми звикли називати супергероями, не залишились осторонь такої події. Вони не тільки долучились тренду, а й удосконалили його. Вивчивши рухи, військові одягли на себе форму, дехто навіть ускладнив завдання, додавши бронежилет. А хтось залучив до тренду й побратимів, які довершили повноцінну картину постановки під пісню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye.
Користувачі у тіктоці залишились у повному захваті від побаченого та залишили чимало схвальних коментарів:
- "Ось він, український "Месник";
- "DeadPool зроблено в Україні";
- "Ну от і з'ясувалося, хто насправді танцював у фільмі";
- "У Дедпула нова уніформа";
- "Коли мама замість боксу віддала на танці";
- "Якби мене спитали, які тобі подобаються хлопці, я б показала це відео".
Тому допоки ви у кінотеатрах переглядає фільм "Дедпул і Росомаха", українські "Месники" вже давно борються зі злом і успішно його перемагають.