Кохана Роберта Паттінсона з'явилася на обкладинці Vogue і показала новонароджену доньку

Співачка С'юкі Вотергаус прикрасила обкладинку британського журналу Vogue, де постала разом з донькою від актора Роберта Паттінсона. Артистка розповіла, як прийняла з обранцем рішення стати батьками.

За словами інсайдера, закохані нібито офіційно зареєстрували шлюб кілька місяців тому. Ймовірно, це сталося після появи на світ дитини зіркової пари.

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Вотергаус стоїть у зеленому саду на сонці, тримаючи свою доньку біля грудей. Водночас малюк, повернутий спиною до камери, загорнутий в пальто С'юкі з бахромою. Співачка ніжно підтримує своєю лівою рукою голову дитини. Для знімання артистка перевтілилася в кілька образів – від гламурного стилю до ніжного сімейного. Виконавиця також поділилася, як з Робертом прийняла рішення про батьківство.

Одного разу ми подивилися одне на одно і сказали: "Ну ми настільки готові, наскільки колись зможемо бути",

– зізналася С'юкі.

Нагадаємо, що зіркова пара Вотергаус і Паттінсон почала зустрічатися у 2018-му. Через рік закохані заручилися, про що свідчив її масивний золотий перстень. У березні 2024-го стало відомо про народження первістка знаменитостей.