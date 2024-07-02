Новий випуск Vogue вийшов на тлі дебатів, в яких взяли участь Джо Байден і Дональд Трамп. Джилл прокоментувала словесну суперечку чинного президента США з його конкурентом.

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Вона зазначила, що ті 90 хвилин, протягом яких тривали дебати, ніяк не знецінять ту роботу, яку виконав Байден за чотири роки очільництва.

"Ми продовжимо боротьбу", – заявила перша леді США.

Також дружина президента запевнила, що Джозеф часто цікавиться її думкою щодо певних питань, зокрема і політичних. Зазвичай лідер країни прислуховується до коханої.

Дійсно, у багатьох різних сферах я розповідаю йому те, що бачу, що чую, і він це розуміє. І саме тут відбувається магія,

– зізналася Джилл.

А на обкладинці вона постала у білій сукні, яка нагадувала подовжене пальто, від бренду Ralph Lauren.

Зауважимо, що це вже друга поява Байден на обкладинці Vogue. Так, головна редакторка видання Анна Вінтур демонструє свою прихильність до чинного президента США, присвятивши його дружині заголовний матеріал.